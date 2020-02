Stade Rennais, la Coupe lui va si bien

Le Stade Rennais aimerait bien reprendre une Coupe. Victorieux du PSG en finale de la Coupe de la France la saison passée, les Bretons sont toujours en lice pour conserver leur titre. Ils jouent ce mardi soir à Sochaux contre Belfort. Face à une formation qui a déjà fait tomber Nancy et Montpellier, les hommes de Julien Stéphan vont pouvoir confirmer qu'ils ne prennent pas cette épreuve à la légère. Mais ont-ils besoin de le prouver ? Pas si sûr. Performant en championnat, l'actuel troisième de Ligue 1 est brillant dans les Coupes. Son histoire est même intimement liée à ces matchs à élimination directe. Jamais titré dans l'élite, Rennes a remporté plus de coupes que de championnat. Le double-champion de Ligue 2 (1956 et 1983) a soulevé trois fois le Coupe de France : 1965, 1971 et 2019. Depuis 1980, le club breton n'a été éliminé dès son entrée en lice qu'à sept reprises. Dont deux fois par le PSG.

Rennes arrive à être régulier en Coupe de France

Dans l'histoire récente, Rennes a pris l'habitude d'être régulier dans la plus vieille compétition française. Entre 2009 et 2019, le SRFC a rallié le Stade de France à trois reprises. Un total qui aurait pu être amélioré sans la surprenante défaite devant Quevilly lors de la demi-finale de l'édition 2011-2012. Mais trois finales en dix ans, c'est déjà excellent. Sur cette même période, seul le PSG a fait mieux avec sept participations. Désormais, c'est un deuxième quart de finale consécutif qui attend les hommes de Julien Stéphan. Une performance appréciée par l'entraîneur. « C’est une chance de pouvoir disputer un quart de finale, et ce sera pour la 2e année consécutive, ce qui n’était pas arrivé depuis 16 ans au club » a affirmé celui qui est en poste depuis l'automne 2017. Un mandat qui a été marqué par les épopées. En plus de la Coupe de France, les Rennais avait rallié les huitièmes de finale de la Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Un parcours qui prouve qu'avec Rennes, la coupe n'est jamais pleine.