Stade Reims: Plus fort que l’Atlético Madrid ou la Juventus !

Si le Stade de Reims a perdu sa place sur le podium de la Ligue 1 en concédant un match nul (0-0) face à Nîmes, samedi, le club champenois n’en a pas moins conforté son statut de meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 4 buts encaissés après 11 journées, juste devant le PSG et ses cinq buts pris cette saison.

Et avec seulement 4 buts concédés, Reims peut même se targuer d’être la meilleure défense parmi les cinq principaux championnats européens. A l’instar du PSG, l’Atlético Madrid et Wolfsburg, meilleures défenses de Liga et de Bundesliga, ont en effet encaissé 5 buts chacun tandis qu’en Serie A et en Premier League, les plus performants, à l’image de la Juventus, Leicester ou Liverpool, en sont déjà à 8 buts encaissés.