Souleymane Camara (Montpellier) va raccrocher

Au contraire de Vitorino Hilton, Souleymane Camara ne soufflera pas ses 40 bougies sous le maillot de Montpellier. En fin de contrat au 30 juin prochain, l'attaquant sénégalais de 37 ans ne prolongera pas. "On a échangé vendredi et la décision a été prise. Maintenant, il réfléchit à sa reconversion. On lui a laissé un délai pour savoir ce qu'il veut faire, s'il veut entraîner ici. Il est dans la situation des anciens, on lui laisse la porte ouverte", a indiqué le président montpelliérain Laurent Nicollin au Midi Libre.

Pour le Lion de la Teranga, c'est une histoire de 13 ans qui est sur le point de s'achever. Passé par Guingamp, Monaco ou Nice précédemment, le natif de Dakar est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du MHSC avec 433 matchs disputés pour 76 buts inscrits. "On verra quand le public pourra revenir. Mais on lui rendra l'hommage qu'il mérite", a conclu Laurent Nicollin à propos de son "supersub".