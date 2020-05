Silva : « J'aurais eu peur de jouer ! »

Si la décision d'arrêter la Ligue 1 est loin de faire l'unanimité, plusieurs joueurs du championnat de France ont affiché leur satisfaction suite à ce choix du gouvernement des instances. C'est le cas du milieu de terrain portugais de l'AS Monaco, Adrien Silva. « Il y a des choses plus importantes que l'aspect financier ou notre volonté de jouer, a déclaré Silva dans des propos accordés au journal portugais Record. C'est sans aucun doute la meilleure décision prise [...] Je ne me serais pas senti en condition de jouer. J'aurais eu peur pour moi et les miens. »

"Regardez ce qu'il s'est passé en Bundesliga, par exemple"