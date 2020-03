L'international Français Christophe Jallet, âgé de 36 ans, voit son contrat à Amiens expirer au terme de la saison actuelle. Mais la grave crise sanitaire engendrée par l'épidémie de coronavirus le plonge dans le doute. "Je n'ai pas encore pris de décision quant à mon avenir et cette situation n'arrange rien, a-t-il expliqué dans des propos accordés au journal L’Équipe. Si je devais terminer ma carrière sur un virus, j'aurais les boules ! Si la saison était carrément annulée, j'aimerais en faire une de plus car tout va bien physiquement et je me régale encore."

Christophe Jallet espère des avenants de contrat

"Je pense qu'il y aura des avenants de contrats avec un, deux ou trois mois de plus, a continué Christophe Jallet. Si on me disait que je ne peux pas terminer la saison parce que mon contrat est arrivé à échéance, je trouverais cela tellement injuste". Pour rappel, le défenseur latéral droit est arrivé à Amiens l'été dernier, où il s'est engagé pour un an. Il a évolué par le passé à Lorient, au PSG, à Lyon et à Nice.