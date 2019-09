Sergio Rico rejoint le PSG

Le PSG a annoncé la venue de Sergio Rico (26 ans), dimanche. Après une saison à Fulham, relégué de Premier League, le gardien espagnol est cette fois-ci prêté par Séville pour une saison avec option d’achat.

"Tout le monde connaît en Europe l’extraordinaire dimension prise par ce club ces dernières années. Ce sera un honneur de faire partie de ce groupe d’une qualité exceptionnelle et au sein duquel j’aurai notamment le plaisir de côtoyer plusieurs compatriotes ! Je vais m’investir pleinement au quotidien pour aider mon nouveau club à être le plus performant possible, en France et en Europe. C’est une magnifique aventure qui débute aujourd’hui, le jour de mes 26 ans !", a lancé l’international espagnol, qui était dans le groupe de la Furia Roja lors de l’Euro 2016.

L’Andalou sera la doublure de Keylor Navas, également attendu dans la capitale.