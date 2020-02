Selon l’agent de Florian Thauvin, « sa cheville est parfaitement rétablie »

On attendait Florian Thauvin en début d’année, mais il faudra visiblement attendre le mois de mars. C’est Andre Villas-Boas lui-même qui le disait avant le match à Bordeaux (0-0) dimanche. « On voudrait accélérer mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C'est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian veut pousser un peu plus mais c'était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient ». De quoi poser question sur la santé de l’international français, alors que Canal + a évoqué une arthrose du talon. Mais, invité sur le plateau du Late Football Club lundi, son agent Jean-Pierre Bernès a fait le point.

Pour Thauvin, « c’est un problème physique »

« Sa cheville est parfaitement rétablie, a-t-il assuré. Le joueur peut reprendre ses activités à l’extérieur. Désormais, c’est un problème physique. On va revoir Florian Thauvin cette saison, oui.Thauvin est en pleine forme. Les médecins ont convenu qu’il faut maintenant que le joueur se prépare physiquement pour rejouer ». Le constat est toujours le même : on ne reverra pas Thauvin avant plusieurs journées de championnat. Mais ces précisions devraient être de nature à rassurer les supporters marseillais.