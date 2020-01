Score nul mais match très plaisant entre Nice et Rennes / Ligue 1 (J21)

L'affiche n'était sans doute pas la plus alléchante, et nul doute que de nombreux amateurs de football ont dû la laisser de côté. Mal leur en a pris car ce Nice - Rennes, s'il a accouché d'un score de parité somme toute logique, s'est avéré palpitant de bout en bout, avec des occasions en pagaille (37 tirs au total) et beaucoup d'intensité. Mis sur de bons rails par Kasper Dolberg (47eme), les Azuréens ont finalement été rejoints par les Rennais suite à un but de Flavien Tait (81eme). Troisièmes, les Bretons ont provisoirement quatre points de retard sur Marseille (3eme) et cinq longueurs d'avance sur Nantes (4eme). L'OGCN, qui aurait pu s'inviter au pied du podium en cas de succès, reste dans le ventre mou (10eme).



