SCO-Moulin: "Lyon ? Ils vont être une belle concurrence pour les Parisiens"

Deux matches, deux victoires face à l'ASM (3-0) et au SCO, pulvérisé vendredi, au Groupama Stadium (6-0), une différence de +9 : le début de la saison de l'Olympique Lyonnais impressionne, même si les plus sceptiques pourront relever que ni les Monégasques, ni les Angevins n'ont su être à la hauteur du rendez-vous fixé par les joueurs de Sylvinho. Il n'empêche, pour Stéphane Moulin, le coach d'Angers, cet OL n'a plus rien à voir avec l'équipe de Bruno Genesio et a même les moyens de contester l'hégémonie du PSG sur la Ligue 1.

"Ils n’ont changé que trois joueurs dans leur équipe (Andersen, Koné, Thiago Mendes), mais ils ont surtout changé l’esprit, relève Moulin au micro de France Inter. Et ça change tout, parce que quand vous avez du talent, mais que vous vous mettez à travailler pour le collectif, alors vous devenez une très belle équipe. (…) J’ai rarement vu les Lyonnais en déséquilibre ; tout le monde travaille. Les trois attaquants (Memphis, Dembélé, Traoré), qui étaient là l’année dernière, n’étaient pas impliqués de la même manière, et ça ne les empêche pas de marquer, d’être dangereux et d’être brillants. Ça amène une sacrée solidité à ce collectif ; je pense qu’ils vont être une belle concurrence pour les Parisiens cette année."