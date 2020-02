Sanson (OM) veut aller chercher la Ligue des Champions

Dauphin du PSG en Ligue 1 avec 8 points d'avance sur le Stade Rennais, troisième, l'Olympique de Marseille demeure en bonne position afin d'évoluer de nouveau en Ligue des champions la saison prochaine. Ce qui serait une première depuis la saison 2013-2014 et la dernière participation du club phocéen dans la reine des compétitions de clubs (l'OM avait récolé 0 point dans un groupe comprenant Dortmund, Naples et Arsenal, ndlr).



Dans un entretien accordé à Téléfoot, Morgan Sanson a affiché les ambitions de son équipe, totalement orientée vers la Coupe d'Europe : "On regarde déjà derrière, on a un peu d’avance avec des gros matches qui arrivent. Ce serait un échec de ne pas finir second bien sûr. On veut aller chercher cette Ligue des Champions. C’est beau de revoir tout le monde redevenir amoureux de l’OM comme ça, on espère qu’on aura une belle récompense en fin de saison", a-t-il indiqué, valorisant le travail accompli par son entraîneur, André Villas-Boas : "Tout le monde va au front pour lui, c’est ce qui fait sa force. Tout le monde accepte ses choix, sa franchise est très bonne."



En outre, le natif de Saint-Doulchard a reconnu avoir les Bleus dans un coin de la tête : "Je rêve de l’équipe de France. Avec la saison qu’on a fait la saison dernière mes chances étaient moindres, j’ai plus de chance cette saison, alors on verra bien."