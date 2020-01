Sans idées, Marseille partage les points avec Angers / Ligue 1 (J21)

« Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! » Le célèbre vers d'Alphonse de Lamartine illustre à merveille la prestation de Marseille ce samedi. Privés de Dimitri Payet (suspendu), les Olympiens ont fait preuve d'un manque criant d'inspiration dans le secteur offensif et n'ont pas réussi à trouver la faille face à une solide équipe d'Angers à l'Orange Vélodrome (0-0). L'OM, deuxième, étire malgré tout sa série d'invincibilité à dix rencontres de Ligue 1 et reprend cinq points d'avance sur Rennes (3eme). Le SCO, de son côté, grimpe provisoirement au 7eme rang.