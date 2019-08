Sanches pas qualifié, Galtier enrage

"Je suis très heureux d’être là et d’avoir fait ce choix." La page du Bayern Munich est définitivement tournée pour Renato Sanches, qui veut désormais se focaliser sur le nouveau défi qui l’attend à Lille. Un Losc qu’il rallié a parce qu’il voulait "rejoindre un club qui avait vraiment besoin de [lui]", un club où il allait se "sentir utile". Et ce sera le cas chez les Dogues, qui ont investi 20 millions d’euros (hors bonus) sur le milieu de terrain portugais (22 ans), faisant de lui la recrue la plus chère de leur histoire.

Vu la somme déboursée, Christophe Galtier aurait aimé pouvoir aligner son renfort dès mercredi soir contre Saint-Etienne (19h), à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Mais le règlement de la LFP, qui empêche un joueur transféré moins de 48 heures avant un match d’être qualifié, risque fort de l’en empêcher. Au grand dam de l’entraîneur lillois. "Aux règlements, on leur fait dire ce qu’on veut…", a-t-il bougonné lundi, en conférence de presse, après la présentation officielle du champion d’Europe 2016.

Galtier: "On est défavorisés"

"Il y a le règlement et il y a l’équité sportive. L’an dernier, il y a eu des matches reportés et ce n’était pas évident à gérer. Là, il y a le G7 (à Biarritz). Je pense que ça n’a pas été préparé en 15 jours…, a-t-il soufflé. Nous, fin juillet, on nous a annoncé que notre match (contre l’ASSE) était décalé car Lille-Saint-Etienne est un match à très haut risque… Donc on subit le fait de ne pas jouer pendant dix jours et d’avoir deux rencontres très rapprochées juste avant la fin du mercato et la trêve internationale."

Officiellement recruté vendredi par Lille, Renato Sanches n’aurait normalement pas pu jouer face aux Verts si le match s’était déroulé comme prévu ce week-end. Et le report du coup d’envoi ne change rien à cette situation. "Il faut suivre le règlement, a expliqué Marc Ingla, le directeur général du Losc. Mais je ne comprends pas pourquoi, quand il y a des circonstances exceptionnelles, les instances ne réagissent pas en faisant les changements pour permettre aux joueurs de jouer. Mais on va voir…"

Réponse de la LFP d’ici mardi

Même incompréhension chez Christophe Galtier: "On va me dire que des équipes qui n’ont pas eu leur calendrier bouleversé ont pu faire jouer de nouveaux joueurs arrivés 48 heures avant leur match, que Saint-Etienne pourra faire jouer (Timothée) Kolodziejczak qui a signé jeudi, alors que nous, à Lille, on ne pourra pas faire jouer Renato Sanches, qui est arrivé vendredi, cinq jours ou six jours plus tard ? Sur le plan de l’équité sportive, je pense qu’on est défavorisés. Mais on attend la décision de la Ligue."

Selon Marc Ingla, Lille a fait toutes les démarches auprès de la LFP et sera fixé "entre aujourd’hui et demain (mardi)". Renato Sanches, lui, est impatient d’en découdre. Que ce soit contre l’ASSE ou à Reims, dimanche prochain (15h). "J’ai envie de réaliser un très bon championnat, comme le Losc l’a fait la saison dernière, mais aussi de gagner le maximum de matches en Ligue des champions, a-t-il affirmé. Rejoindre Lille est un vrai bonheur pour moi et je ne regrette pas du tout mon choix."

Sanches : Ses premiers mots en français :