Sala, l'effroyable constat

Les mystères entourant la disparition d'Emiliano Sala demeurent mais la découverte de l'avion au fond de la Manche, avec au moins un corps à l'intérieur, va permettre à l'enquête d'avancer. Une photo de l'épave du Piper Malibu, qui transportait le joueur argentin et le pilote David Ibbotson, a d'ailleurs été publiée. De quoi émettre plusieurs hypothèses sur ce qu'il a pu se passer le 22 janvier dernier entre Nantes et Cardiff. Selon Xavier Tytelman, expert en aéronautique, l'issue aurait été fatale quel que soit le scénario.

"Si l'avion a tapé la mer à 150km/h, alors ils n'avaient aucune chance de s'en sortir."

"La photo montre que la cellule de l'avion est vrillée, assure ce mercredi dans L'Equipe celui qui est aussi formé au sauvetage en mer. On peut donc imaginer que le choc a été très violent. Si l'avion a tapé la mer à 150km/h, alors ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Je pense que l'impact a été violent parce qu'on a retrouvé des coussins qui flottaient assez loin de l'épave. Et lorsqu'on retrouve des éléments intérieurs, c'est la preuve que le choc était fort." Un possible amerrissage serait donc à écarter ? "Avec ce type d'avion, c’est techniquement possible mais très improbable", répond l'expert. Et à le croire, ça n'aurait malheureusement rien changé à la tragédie.

"Il faut savoir que ce type d'appareil, une fois posé sur l'eau, coule en moins d'une minute, contrairement à un gros avion de ligne, qui flotte des heures et des heures, poursuit Tytelman. Ça signifie que si des occupants ne sont pas préparés, ils se retrouvent au fond de l'eau avant d'avoir pu réagir. Parce que si la porte ou la fenêtre ne sont pas ouvertes, c'est déjà trop tard." Et quand bien même les deux hommes auraient évité le crash et survécu à l’amerrissage, ils n'auraient pas résisté à l’hypothermie. "Pour moi, au moment où les recherches ont commencé, il n'y avait déjà plus aucune chance de retrouver vivants le pilote et son passager", conclut l'expert. Un constat effroyable.