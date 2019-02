Sainté sur les talons de Lyon

Il y a peu, un bilan de l’utilisation de la VAR en Ligue 1 plaçait l’ASSE en queue de peloton, avec cinq recours à l’assistance vidéo contraires cette saison, contre un seul favorable. Le ratio s’est creusé davantage encore dans le négatif pour les Verts ce mercredi, lors de la réception de Strasbourg à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 23e journée de L1. Et pourtant les Stéphanois sont sortis victorieux de ce duel, après une mauvaise série de deux défaites et un match nul en championnat.

Grâce à deux coups de tête bien placés de Beric (4e) et Perrin (27e), les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait la différence devant un kop désert – sanction de la LFP oblige. La récompense logique alors d’une ultra-domination de Foréziens qui n’auront guère failli dans ce match que sur cette réduction de l’écart signée Da Costa, au cœur de la seconde période, après un corner mal négocié par la défense locale (73e).

Sur les talons de Lyon

Sans la VAR, Saint-Etienne se serait même imposé plus largement, M. Brisard, l’arbitre de la rencontre, ayant accordé deux penaltys aux Verts avant de se raviser sur consultation de la vidéo. La première fois sur une main présumée – et inexistante – de Mitrovic dans la surface (9e) ; la seconde pour une charge de Da Costa dans le dos de Beric (84e), avec un revirement de jugement pour le moins surprenant celui-là.

Voilà de quoi donner du grain à moudre aux détracteurs de l’assistance vidéo assurément. En attendant, l’ASSE se relance bel et bien et pointe ce soir au pied du podium, à trois longueurs seulement du grand rival lyonnais. Les Alsaciens, eux, subissent là un deuxième revers d’affilée en championnat et restent scotchés au neuvième rang, avec cinq unités de moins au compteur que leurs bourreaux du jour.