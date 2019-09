Sainté se rassure enfin !

Cette victoire ne sauvera probablement pas la tête de Ghislain Printant à la tête de l’AS Saint-Etienne, puisque l’arrivée de Claude Puel serait en très bonne voie. Mais les Verts, avec beaucoup de réussite, se sont enfin relancés en Ligue 1, après 6 journées sans le moindre succès, en arrachant les trois points à Nîmes (0-1), dimanche. Ils quittent (déjà) la dernière place de Ligue 1 et reviennent à un seul point de l’OL, à une semaine d'un derby dans le Chaudron !

Pourtant, l’ASSE a livré une prestation affligeante 45 minutes durant. Quatre joueurs offensifs avaient été alignés (Wahbi Khazri et Romain Hamouma dans l'axe, Denis Bouanga et Arnaud Nordin sur les ailes), mais les visiteurs n’avaient visiblement aucun plan de jeu précis. Ils se sont alors regroupés dans leur camp face à de féroces Crocodiles, portés par les virevoltants Romain Philippoteaux et Zinedine Ferhat. Renaud Ripart a néanmoins buté sur Jessy Moulin à deux reprises (10e et 18e) et Lamine Fomba a touché le poteau (37e).

Sainté est revenu avec de meilleures intentions en seconde période, avec un Yohan Cabaye rappelé sur le banc au profit d’un Zaydou Youssouf plus actif au milieu. C’est finalement sur corner que le match a basculé, Mathieu Debuchy ouvrant le score de la tête (68e). Dans la foulée, Romain Hamouma laissait ses coéquipiers à 10, exclu pour deux cartons jaunes (74e), mais l’ASSE tenait bon jusqu’au bout grâce à de solides Loïc Perrin et Jessy Moulin dans les airs, ainsi qu’à un sauvetage de Debuchy dans le temps additionnel (91e)...