Saint-Etienne: Puel, du jamais-vu depuis 1967 !

Vainqueur de Monaco (1-0), dimanche, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, Saint-Etienne a poursuivi son redressement. Un redressement amorcé au moment de l’arrivée de Claude Puel sur le banc des Verts.

Après quatre matches de Ligue 1, son bilan est déjà éloquent avec désormais trois victoires, toutes acquises 1-0 (face à Lyon et Monaco et à Bordeaux), et un match nul contre Amiens (2-2).Avec donc 10 points pour ses quatre premières sorties à la tête de l’ASSE, l’ancien milieu de terrain rentre déjà dans les annales du club puisqu’il faut remonter à 1967 et Albert Batteux pour retrouver des débuts aussi réussis.