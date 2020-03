Saint-Etienne : Puel, c’est quoi le problème ?

« Kolo », première victime de Puel

Avec Ruffier, la guerre est déclarée

Diony analyse le derby perdu face à l'OL :

Nommé le 4 octobre à la place de Ghislain Printant, auteur d’une entame de saison très moyenne, l’ancien milieu de terrain a permis à Saint-Etienne de vivre à peu près deux mois sans connaitre la défaite. Malheureusement pour lui, si la magie a opéré le temps de quelques semaines, le club est rapidement retombé dans ses travers et se bat actuellement pour son maintien en Ligue 1. En effet,. Pire, les Verts n’ont plus gagné en championnat de France depuis fin janvier, et une courte mais précieuse victoire sur les Crocos (2-1).Alors que s’est-il passé entre sa prise de fonctions, et un succès dans le derby contre Lyon (1-0), à cette très mauvaise série de six matchs sans victoire en Ligue 1, dont cinq défaites. Si les débuts de l’ancien entraîneur de Southampton et Leicester City en Angleterre ont permis de relancer une dynamique au sein du groupe, lEn janvier, la sortie de Puel devant les médias au sujet de Thimothée Kolodziejczak n’a pas aidé à rassurer un groupe touché psychologiquement . Ce dernier manquant d’un super état d’esprit sur le terrain d’après l’homme fort du sportif dans le Forez. Une erreur qui a sans doute coûté cher.. Alors que Jessy Moulin assure l’intérim d’un des meilleurs Stéphanois ces dernières saisons, l’entraîneur s’en est donc pris à un cadre du vestiaire pour tenter d’asseoir une autorité de moins en moins légitime. Absent du groupe contre Reims et à Lyon , Ruffier a en plus vu le club attaquer en justice son agent Patrick Glanz, preuve que le point de non-retour semble atteint depuis quelque temps déjà. En difficulté en championnat, Saint-Etienne tentera tout de même de s’offrir une parenthèse enchantée, ce jeudi, dans son antre de Geoffroy-Guichard avec la réception de Rennes, en demi-finales de la Coupe de France.