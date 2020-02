Saint-Etienne - Marseille : Les réactions de Dimitri Payet et d'André Villas-Boas

Dimitri Payet (Marseille) :

« On savait que c'était une semaine qui pouvait faire du mal au classement. Il y avait de la fatigue, avec un effectif qui n'avait pas beaucoup tourné. Nous avons joué avec la tête, en restant solides et en exploitant des contres. La victoire est méritée. Mon but ? Il est important, car il nous a bien lancés. Nous avons reçu tous les gros lors de la phase aller. Maintenant, il va falloir aller chercher des points à l'extérieur. Je dédie ce match à nos supporters, qui ont fait l'aller-retour mais qui n'ont pas pu accéder au stade. »

André Villas-Boas (Marseille) :

« Il n'y aura donc pas de "crise de résultats" ! Nous avons quatorze points d'avance sur Lyon, six sur Rennes, neuf sur Lille. Que les journalistes continuent à parler de "crise" s'ils veulent. Nous, nous avançons. Dimitri Payet est un génie du foot, et c'est très bien qu'on puisse en profiter. J'aimerais qu'on batte Toulouse désormais et, si nous y parvenons, nous nous trouverons dans une très bonne situation. La Ligue des Champions ? Ce n'est pas le moment de parler de cela. Il est impossible d'anticiper des scenarii. Mais il est clair que si nous jouons cette compétition d'élite, ce sera pour faire bonne figure. Car sortir de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa avec seulement un point, ce n'est pas bon pour nous, ni pour le football français en général. D'abord, qualifions-nous. Ensuite, nous travaillerons avec la direction afin de trouver des solutions pour le bien de l'OM. »



Source : Canal+