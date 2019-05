Saint-Etienne-Gasset: "Cabella était effondré dans le vestiaire"

L'AS Saint-Etienne a chuté à domicile contre Montpellier (0-1) vendredi soir, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, se retrouvant désormais sous la menace de leurs bourreaux héraultais, dans une moindre mesure de l’OM, et potentiellement distancés par le voisin lyonnais. Une rencontre marquée également par l’expulsion de Rémy Cabella (62e), si important depuis plusieurs semaines.

"Rémy Cabella était effondré dans le vestiaire. On recevra Nice sans Rémy Cabella, Wahbi Khazri, et Mathieu Debuchy, qui seront suspendus. Mais il ne faut pas que le public perde espoir. On va tout faire pour décrocher notre qualification en Ligue Europa dès samedi", a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence d’après-match, dans des propos relayés par le club stéphanois.

Les Verts recevront dimanche prochain l'OGC Nice, privés de Rémy Cabella, Mathieu Debuchy ou encore Wahbi Khazri, tous trois suspendus pour cette échéance.