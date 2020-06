Saint-Etienne : Diony blessé en VTT

C’est une période compliquée que vit Loïs Diony, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne. Le joueur de 27 ans avait été critiqué il y a un mois pour avoir participé à un match de football « sauvage », avec une quarantaine de personnes (dont l’attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde) à Mont-de-Marsan, sa ville natale. Ce qui était bien sûr interdit, le déconfinement étant encore dans sa première phase en France. Si le Montpelliérain s’était excusé, le Stéphanois s’était expliqué d’une façon bien plus mystérieuse : « Rien n'est sauvage. Tout est permis, on ramasse juste la poussière pour se la mettre dans les yeux. Le synthétique est sauvage, mais pas l'herbe ? », avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le compte à rebours a débuté pour Diony

Un mois plus tard, Loïs Diony (27 ans) se retrouve privé d’entraînement avec les Verts. Les joueurs de Claude Puel ont repris le chemin de L’Etrat mercredi dernier, pour commencer à préparer la saison prochaine, et surtout la finale de la Coupe de France contre le PSG, qui doit se dérouler le 24 juillet. L’ancien attaquant de Dijon a en effet subi une violente chute à VTT en début de semaine dernière. Selon le quotidien régional Le Progrès, il souffrirait de contusions suite à un traumatisme crânien et serait absent pour environ un mois. Sa présence en finale de la Coupe de France est donc plus qu’incertaine. Loïs Diony, arrivé en 2017 et sous contrat pendant encore un an avec les Verts, a disputé 16 matchs toutes compétitions cette saison sous le maillot de l’ASSE, et n’a marqué que deux buts (contre Rennes et Brest, en Ligue 1).