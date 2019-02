Saint-Etienne-Cabela: "On aurait dû faire mieux"

Saint-Etienne n'a pas réussi à créer l'exploit face au Paris Saint-Germain, dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-1). Les Stéphanois ont cédé suite à un but splendide de Kylian Mbappé. "Le résultat nous fait mal mais c’est face à une grande équipe de Paris, c’est dommage", a expliqué Rémy Cabella en zone mixte. Un Vert qui a mis en avant les qualités des Parisiens mais aussi les manques de son équipe: "Ils sont super bien en place, mettre des choses en place face à une équipe qui te presse et joue bien les coups, c’est difficile. Mais si on n’a pas marqué c’est qu’il nous a manqué quelque chose et on aurait dû faire mieux, c’est sûr sinon, on n’aurait pas perdu."

@RemyCabella: "On a fait ce qu'il fallait. Il nous a manqué la finition et un peu de chance" — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 février 2019