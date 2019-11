Ryad Boudebouz (Saint-Étienne) remercie Claude Puel

Grâce à l'effet Puel, Saint-Étienne revient à la quatrième place de la Ligue 1 après 13 journées et développe un jeu agréable et efficace. Ryad Boudebouz est ravi de la résurgence de son équipe dans les hauteurs du classement, et a exprimé sa satisfaction concernant la concurrence saine instaurée par l'ancien coach de Leicester. Le milieu offensif algérien estime que les cartes ont été redistribuées : « Dans l'équipe, tout le monde est concerné. Le coach a relancé beaucoup de joueurs, relancé la concurrence et les cartes ont été redistribuées. Quand tout le monde se sent concerné et que personne ne sent sa place acquise, ça change beaucoup. J'espère que ça restera comme ça », a ainsi analysé le Fennec.





Boudebouz : « Puel m'a remis sur le terrain et on gagne des matchs »

Féru de travail, Puel communique son goût de l'effort à ses hommes : « Il nous fait passer ce message qu'il faut tous les jours continuer à travailler et qu'il reste des choses à travailler, même si on gagne des matchs », estime encore l'international algérien, qui est forcément conquis sur un plan personnel : « Je suis très content, il m'a remis sur le terrain et on gagne des matchs. (...) Par exemple sur le match contre Lyon, le lendemain de son arrivée, il me met à mon poste et dit dans la causerie: «Donnez les ballons à Ryad. Il va nous organiser le jeu». C'est quelque chose qui, pour moi, est fort. Il arrive, me redonne les clés du jeu et tout bascule pour moi. Dans la tête, je prends confiance », confie encore Boudebouz sur les ondes de RMC.