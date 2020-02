Rudi Garcia (OL) : « Si nous affichons les mêmes défauts au Parc, nous nous ferons corriger »

🎙 le coach @RudiGarcia est en conférence de presse après #OLASC : « On a manqué de mobilité et de simplicité. Si on est pas plus collectif on ne peut pas inquiéter l’adversaire. On se complique beaucoup trop les choses. On a peut être été moins bien physiquement. » pic.twitter.com/yA63bjZvPF

— Olympique Lyonnais (@OL) February 5, 2020

Trois jours après un revers à Nice (2-1), Lyon espérait sans doute profiter de la réception d'une équipe d'Amiens en grande difficulté pour se relancer. Raté. Peu inspirés, les Gones ont dû partager les points avec les Picards (0-0). Un résultat peu satisfaisant aux yeux de Rudi Garcia, qui va désormais devoir préparer un périlleux déplacement à Paris en fin de semaine. « Dimanche, nous allons au Parc et si nous affichons les mêmes défauts, nous nous ferons corriger, a affirmé le technicien rhodanien devant la presse.Sur l'état d'esprit, les joueurs ont été plutôt déterminés avec leurs moyens du soir. Nous n'avons pas pris de but et cela nous arrive trop peu souvent pour que l'on puisse le souligner. On a donné le meilleur de nous-mêmes et ce n'était pas beaucoup. Trop de joueurs ont été en dessous de leur niveau normal. Certains joueurs sont-ils fatigués ou bien plafonnent-ils, on peut s'interroger. »