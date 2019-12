Rudi Garcia (OL) : « On a retrouvé des sourires »

Rudi Garcia, quelles sont les absences pour le déplacement à Reims ?



A part les quatre opérés, il va manquer Marçal. Les autres devraient postuler cet après-midi. Memphis est en train de se faire opérer. C’est son choix et celui de notre secteur médical de reculer l’opération et de le faire à Rome.



La victoire en Coupe de la Ligue doit-elle servir de tremplin pour le dernier match à Reims ?



Je leur ai dit après la victoire en coupe de la Ligue, il faut tout donner sur le match de Reims. On va jouer l’une des meilleures défenses de France, difficile à manœuvrer. Ils sont juste devant nous, ça ne va pas être facile mais il faut qu'on soit capable de sortir avec des points pour ce dernier match de l'année.



Ce succès face à Toulouse a-t-il fait du bien mentalement ?



On a retrouvé des sourires, les joueurs étaient contents du contenu. On a aussi vu ce qu’il fallait améliorer avec notamment des pertes de balle. Il va falloir être plus concentrés, plus de rigueur et ne pas tenir compte du score. La talonnade doit arriver à bon port pour ne pas se mettre en danger derrière.

Garcia : « Il y a des postes où on est moins fourni »



Que pensez-vous du tirage de Brest pour les quarts de finale ?



Je suis content de recevoir pour le prochain match de Coupe de la Ligue. Déjà parce que cela nous évitera un déplacement de plus, mais aussi parce que l'ambiance du stade, avec le public, était très bien lors du dernier match.



Comment décrivez-vous Reims ?



Super solide, bonne équipe bien en bloc. C’est une équipe avec beaucoup de verticalité. On va voir s’ils auront quelques absents mais ça ne change rien à notre façon d'aborder le match.



Y-a-t’il une motivation supplémentaire quand on sait que l’OL n’a toujours pas gagné contre les équipes devant lui ?



Il faut qu'on soit capable de sortir avec des points pour ce dernier match de l'année. On fait partie des meilleures équipes à l’extérieur. On peut au moins s'appuyer là-dessus pour continuer d'être performant à l’extérieur.



Avez-vous une idée bien définie de ce que vous allez faire durant le Mercato avec ces blessures ?



Vous avez le numéro de Flo Maurice et Juninho, vous pouvez les appeler. Ma stratégie c'est de dire aux joueurs que je vais avoir demain que je compte sur eux. S'ils m'entendent dire que je veux dix joueurs au mercato d'hiver, ça veut dire que je ne compte pas sur eux. Oui, il y a des postes où on est moins bien fourni, mais j'ai toute confiance dans notre groupe.

Garcia : « J'ai confiance dans mon groupe »

Kenny a répondu en disant qu’il fallait un peu de temps pour que certains joueurs montrent du leadership avec les pertes de Leo Dubois. Les leaders de ce groupe doivent aussi faire plus. C’est important que Lopes soit sur le banc en Coupe de Ligue pour motiver les troupes. Faisons confiance aux joueurs qui sont là pour pousser.Ça peut être lui ou Rafael s’il revient. Maxwell Cornet a tout pour jouer au poste de latéral. Vitesse de contre, puissance. En plus de ça, c'est un travailleur. Il pourra nous apporter quelque chose à ce poste-là. Même si Melvin Bard a joué à Nîmes, lui comme les beaucoup plus jeunes ont encore beaucoup à apprendre.