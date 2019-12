Rudi Garcia (OL) : « Nous ne méritions pas de perdre »

L'Olympique Lyonnais n'avait pas encore perdu le moindre match à domicile sous les ordres de Rudi Garcia. C'est désormais chose faite. Pas franchement inspirés, les Gones se sont en effet inclinés face à Lille ce mardi soir (0-1) au terme d'une rencontre globalement équilibrée. « Je pense que nous ne méritions pas de gagner ce match-là, mais nous ne méritions pas de le perdre non plus, a soupiré l'entraîneur de l'OL en conférence de presse. Nous avons eu de bonnes situations en première période, notamment par l'intermédiaire de Memphis Depay. Après la pause, nous avons eu moins d'occasions mais nous avons été meilleurs dans l'élaboration du jeu et dans l'organisation. Dans un match aussi serré tactiquement, c'est soit un coup de pied arrêté, soit une erreur qui peut faire la différence. Et la première erreur, c'est nous qui l'avons commise. »