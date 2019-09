Rongier en salle d'attente

L’OM le voulait vraiment. A un point tel que Valentin Rongier a finalement rejoint Marseille hors des délais admis pour les transferts estivaux, en qualité de joker. Comptant parmi les pistes privilégiées du directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta depuis de longs mois, Valentin Rongier a vu son profil validé durant l’intersaison par un André Villas-Boas qui avait fait de Luiz Gustavo la pierre angulaire de son milieu de terrain à trois têtes. Seulement voilà, le Brésilien est parti, et l’ex-Nantais n’a pas comblé le vide ainsi laissé.

L’ancien capitaine des Canaris est plus un relayeur qu’un récupérateur, à l’image de Morgan Sanson et Maxime Lopez. Deux derniers éléments qui ont fait le job dimanche à Monaco, lors de la victoire rocambolesque des Olympiens (3-4), et qui entendent défendre chèrement leur place. "Il y a toujours eu de la concurrence depuis que je suis là, dixit Sanson, jeudi en conférence de presse. Avant, il y avait Frank (Zambo-Anguissa) et Luiz (Gustavo), aujourd'hui c'est Valentin. La concurrence fait avancer, permet de se remettre en question. Il faut être bon, sinon on glisse vers le banc."

Il aura sa chance, assure AVB

Or, manifestement, cette hypothèse n’est pas pour demain et la réception au Vélodrome de Montpellier dans le cadre de la 6e levée de Ligue 1. "Valentin a très bien travaillé pendant la trêve internationale, admet Villas-Boas, relayé par La Provence. Mais notre milieu de terrain mérite aussi de la confiance. Hormis le danger des suspensions, on n'a pas de raisons de faire des changements. Et d'un point de vue physique, on est encore au début de saison, tout le monde est frais. Valentin veut sa chance, évidemment, ça devrait arriver d'ici la fin du mois et ça devrait se produire une ou deux fois."

Autrement dit, Valentin Rongier, qui n’a guère joué que dix minutes à Louis-II, ne fêtera pas ce week-end sa première titularisation en Ciel et Blanc. Pas même aux dépens d’un Kevin Strootman en mal peut-être de fraîcheur mais dont le technicien lusitanien apprécie l’impact. "On devra évidemment bien faire circuler le ballon, mais les duels seront aussi très importants", souligne-t-il. Forcément, Morgan Sanson voit cette prudence d’un bon œil. "Le fait d'être stabilisé à un poste permet de travailler plus sereinement d'un point de vue tactique. […] Jouer en équipe, ça nous manquait, et c'est ce qui nous a fait gagner ce week-end !" Assurément, Valentin Rongier va devoir batailler pour se faire une place au soleil.