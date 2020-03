Ronaldinho, une étoile filante à Paris

Une véritable idole. Dès son arrivée à Paris au printemps 2001 en provenance du Grêmio Porto Alegre, Ronaldinho a fait fantasmer les supporters du club de la Capitale, qui trépignaient d’impatience de le voir jouer. Mais qui ont dû patienter jusqu’à l’été pour voir le prodige brésilien débuter. Une entrée ultra-médiatisée à Auxerre, pour celui qui n’était encore qu’un frêle milieu offensif de 21 ans. Et qui a mis quelques mois à mettre tout le monde d’accord, ou presque.







Car sa relation compliquée avec son entraîneur, Luis Fernandez, n’a jamais été un mystère. Les deux hommes ont d’ailleurs eu une nouvelle passe d’armes médiatique il y a deux ans, après une interview accordée par Ronaldinho à Canal+, où il évoquait les rapports qu’il avait pu avoir avec ses différents coachs. "Quand Mourinho te dit d'aller sur le banc, il faut respecter. L'autre (Luis Fernandez, ndlr) un peu moins", avait-il ainsi lâché, provoquant la colère de l’ancien technicien parisien.



"Les propos de Ronnie ne regardent que lui, je lui souhaite de retrouver sa forme et surtout ses esprits... Il a été un très, très grand joueur mais sûrement moins en dehors, son hygiène de vie ne lui permettant pas de devenir un CR7 ou un Messi... En le voyant ainsi, c’est du gâchis", rétorquait alors son ancien entraîneur dans un tweet vengeur. Et si Fernandez a été beaucoup critiqué en raison de la manière dont il utilisait le futur Ballon d’or, à sa décharge, "Ronnie" n’était pas des plus sérieux en termes de "préparation invisible".

De l’or dans les pieds

Muito feliz em fazer parte desta homenagem e estar na história deste clube incrível, @PSG_inside obrigado por tanto carinho e respeito!!! A art grafite ficou linda, parabéns aos artistas que fizeram bonito pic.twitter.com/BG6qHDKMvj

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) September 14, 2019

D’ailleurs, de nombreuses anecdotes circulent à propos de ses nuits parisiennes. Son ancien coéquipier Paulo Cesar en avait compté une fameuse dans l’émission Le Vestiaire, sur RMC Sport. Lors d’une mise au vert avant un match, Ronaldinho lui aurait dit ceci : "«Je n'ai pas envie de jouer. Demain, je vais me réveiller malade». Il a alors mis la climatisation à fond pendant la nuit, tout près de son visage. Le lendemain, le médecin du club renvoie Ronaldinho à Paris. Et une voiture pleine de potes et de femmes l'attendait…"Une vie dissolue qui n’a donc pas empêché celui qui est actuellement incarcéré au Paraguay , pour avoir tenté de pénétrer dans le pays avec des faux passeports, de réaliser de nombreux exploits. Et d’enchanter la Ligue 1. Comme ce soir de mars 2003 où il se fera même applaudir par le Stade Vélodrome après un véritable récital. Déjà auteur d’un doublé à l’aller, il avait permis au PSG de s’imposer encore largement face à son rival marseillais (3-0). Et quelques semaines plus tôt, il avait aussi marqué un but légendaire à Guingamp, après avoir passé en revue une bonne partie de l’équipe bretonne.Car "Ronnie" a de l’or dans les pieds, comme il l’a de nouveau prouvé lors d’un match de futsal en prison. Même si son palmarès, qui en ferait pourtant rêver plus d’un, n’est sans doute pas à la hauteur de son immense talent.Champion du monde en 2002, il quittait Paris un an plus tard pour le FC Barcelone, avec qui il vivra probablement les meilleures saisons de sa carrière, remportant la Ligue des champions, deux fois la Liga, et le Ballon d’or en 2005. Il brillera ensuite par intermittence, à Milan puis lors de son retour au Brésil. Mais Ronaldinho, qui fête son 40eme anniversaire ce samedi, a toujours avoué garder une place particulière pour le club parisien dans son cœur, lui qui se définit même comme "un fils du PSG".