Roberto Martinez (Belgique) s'exprime sur la brouille entre Tuchel et Mbappé

La réaction de Roberto Martinez à la discussion Mbappé-Tuchel :

"Je pense que Kylian va revenir sur cet événement à la fin de la saison et voir que la décision était bonne. C'est une question de qualité. Il est important de dire que ça prime sur la quantité." #Telefoot #PSG pic.twitter.com/FmgXY6ydM2



— Téléfoot (@telefoot_TF1) February 2, 2020

Les images ont fait le tour du monde. Nous sommes à la 68eme minute de PSG-MHSC samedi soir. Et le coach parisien Thomas Tuchel décide de sortir Kylian Mbappé pour lancer Mauro Icardi à sa place.Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, était de passage sur Téléfoot ce dimanche et a livré son opinion d'entraîneur sur cette bisbille :. C'est une question de qualité. Il est important de dire que ça prime sur la quantité », a indiqué le patron de la sélection belge, lui qui est également revenu sur la défaite des Diables Rouges face aux Bleus en demi-finales du Mondial 2018. « On n’est jamais prêts à perdre une demi-finale. Mais c’est l’un des moments où on peut beaucoup apprendre. Mais on avait besoin de cette expérience. On n’a pas mal joué. On a fait tout ce qu’on pouvait faire. Quand on est entraîneur, on veut refaire le match. Mais on a gagné six matches de Coupe du Monde. On a très bien joué lors de cette compétition. Face à la France, il fallait marquer en premier. Et c’était la même chose pour eux ».