Rien de grave pour Abdou Diallo (PSG)

Thomas Tuchel, l’entraineur du PSG, peut être rassuré. Les deux défections qu’a connues son équipe samedi à l’occasion du match de championnat contre Amiens (4-1) n’ont rien d’alarmant. Le coup pris à la cheville par le capitaine Thiago Silva est sans gravité, tandis qu’Abdou Diallo souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers. Et celle-ci serait superficielle d’après les informations émanant du club ce dimanche. Plus de peur que de mal donc pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Diallo sera opérationnel dès la reprise

Comme toute son équipe, Diallo va maintenant se reposer et profiter des vacances. À moins d’une complication pendant cette coupure hivernale, il devrait être opérationnel dès la reprise de l’entrainement. Les champions de France retrouvent le chemin du Camp des Loges le 2 janvier prochain. Leur premier rendez-vous de l’année 2020 sera face en 32es de finale de la Coupe de France contre Linas Montlhery (5 janvier).