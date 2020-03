Rennes veut enrôler Florian Maurice (OL)

Avec la nomination de Nicolas Holveck au poste de président exécutif en lieu et place d’Olivier Létang, une nouvelle ère a commencé au Stade Rennais. Le club a changé d’organigramme et parmi les postes que les responsables bretons envisagent de pourvoir c’est celui du directeur sportif ou technique. Un nom se dégage pour hériter de cette responsabilité, celui de Florian Maurice. C’est ce que révèle L’Equipe dans son édition de samedi.

L’ancien attaquant international est actuellement en charge de la cellule de recrutement à l’Olympique Lyonnais. Et il y fait de l’excellent travail depuis plusieurs années. Ses compétences et aussi son riche réseau sont loués de partout. Le SRFC l’a donc identifié comme l’homme le plus à même à tenir cette fonction et aller chercher les bonnes recrues, à même d’assurer la progression du club. Les premiers contacts avec l’intéressé auraient déjà été noués.

Des pistes alternatives étudiées

Arracher Maurice à l’OL ne serait cependant pas une partie de plaisir. Parce que ce dernier est très apprécié par Jean-Michel Aulas, l’homme fort des Gones. Il l’est un peu moins par Juninho, avec qui la cohabitation se révèle être plus difficile, mais il n’en demeure pas moins que la mission est compliquée. Et c’est pourquoi Rennes explore aussi d’autres pistes en parallèle. Gilles Grimandi, l’ex-directeur sportif de Nice, Jérôme Leroy et aussi Olivier Pickeu, qui est actuellement mis à pied à Angers, figurent sur la shortlist des Rouge et Noir.



Aulas : "Guimaraes est un joueur de très grand talent"