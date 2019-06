Rennes: Un jeune passe professionnel

Arrivé en 2013 au Stade Rennais en provenance d'Argenteuil, Lilian Brassier (19 ans) a passé toute les étapes de sa formation dans le club breton. Le défenseur, capable d'évoluer dans l'axe comme dans le couloir gauche, est récompensé par un premier contrat professionnel (jusqu'en 2022).

Brassier, qui compte trois sélections chez les U20 français et une avec les U19, s'est confié sur le site officiel du club à propos de ce que représente cette signature: "C’est pour moi l’aboutissement de nombreuses années de travail. Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. On commence tôt le football et on fait énormément de sacrifices pour espérer un jour arriver au but. De franchir ce cap est une grande fierté. Le plus dur est à venir. C’est une journée qui restera gravée à jamais".