Rennes: Tait présente ses excuses

Expulsé samedi soir à Montpellier à l’occasion de la 1ere journée de Ligue 1, Flavien Tait a fait son mea culpa pour son coup d’épaule sur Pedro Mendes de la 69e minute. "Je tiens à présenter mes excuses au Stade Rennais, à mes coéquipiers, à mon staff, ainsi qu’aux supporters du club, a déclaré sur Twitter le milieu de terrain arrivée en Bretagne cet été en provenance d’Angers. Ce genre de geste ne me ressemble pas et même si l’erreur est humaine, ça ne doit pas arriver. Je suis désolé et déçu que ma première se soit terminée de la sorte." La formation de Julien Stephan s’est imposée 1-0 grâce à un but de Jérémy Morel, autre recrue de l’été du vainqueur de la Coupe de France.

