Rennes-Stéphan: "Orienté vers l'efficacité, le pragmatisme"

Depuis sa prise de pouvoir au Stade Rennais, le club breton a retrouvé de l'ambition, et a notamment soulevé la Coupe de France en mai dernier. Julien Stéphan a donc imposé sa griffe chez les Rouge et Noir, co-leaders de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, l'OGC Nice et le SCO d'Angers. Et l'intéressé d'expliquer sa vision du football et ses axes de travail.

"Je suis surtout orienté vers l'efficacité, le pragmatisme. Comme le jeu long engendre neuf fois sur dix une perte de balle, on veut essayer d'avoir au maximum la maîtrise du ballon, mais si j'estimais que ces relances basses pouvaient nous desservir, on prendrait d'autres options (...). Je ne suis pas là pour être dans le beau mais pour répondre aux caractéristiques des joueurs", se décrit ainsi le technicien français, dans un entretien accordé à France Football et à paraître mardi.