Rennes-Stéphan: "On doit faire front"

Dimanche après-midi, en match décalé de la 10e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s'est incliné à Monaco (3-2), et reste désormais sur une série de sept rencontres de rang sans victoire en championnat. La zone rouge se rapproche peu à peu pour les Bretons, et Julien Stéphan doit donc vite trouver le moyen de rectifier le tir.

"Il y a beaucoup de déception. C’est cruel pour nous, avec ce but dans les arrêts de jeu. Mais il faut être lucide. On a fait une première mi-temps très insuffisante. On a été dominé partout, explique le coach des Rouge et Noir sur Ouest-France. La situation n’est pas satisfaisante. On a marqué trop peu de points sur les 7 derniers matches. Mais il faut rester solidaire, s’accrocher et chercher le déclic. On doit faire front. Je dois me poser en rassembleur, en fédérateur. J’ai de la force pour y parvenir et aider les joueurs".