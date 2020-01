Rennes se reprend en domptant Nîmes (0-1) / Ligue 1 (J12)

Quatre jours après un revers frustrant contre l'Olympique de Marseille (0-1), le Stade Rennais a repris sa marche en avant sur la pelouse de Nîmes, ce mercredi, en match en retard comptant pour la 12eme journée de Ligue 1. Le club breton avait terminé l'année en signant six victoires consécutives. Cette rencontre décalée était donc une aubaine pour faire une bonne opération comptable. Hunou brise la période de disette rennaise

Et c'est ce que les Rouge et Noir sont parvenus à faire au terme d'un match haché et longtemps indécis. Le premier acte a été très disputé et fermé. Raphinha, toujours aussi remuant, a donné du fil à retordre à la défense des Crocos par ses accélérations sur son flanc, mais c'est sur un coup-franc juste à côté que l'attaquant a fait passer un premier frisson dans l'enceinte gardoise (20eme). Nîmes a répondu dans la foulée par l'ancien Auxerrois Philippoteaux, pas plus heureux sur sa tentative (22eme).



Au retour des vestiaires, les hommes de Julien Stéphan sont montés en puissance. Plus fluides dans leur jeu, ils se sont procurés une grosse opportunité par Traoré, mais le latéral a buté sur Bernardoni (59eme). Une première alerte avant la délivrance, signée Hunou. L'attaquant rennais a exploité une énorme erreur pour débloquer la situation et mettre le club breton sur les bons rails (0-1, 64eme). Rennes a eu les opportunités pour se mettre à l'abris, mais Raphinha a manqué la balle de break (85eme). Sans conséquence.



Grâce à ce précieux succès, le Stade Rennais conforte sa place sur le podium, avec un écart de 4 points sur le FC Nantes, quatrième.