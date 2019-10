Rennes perd à nouveau

Profiter de la fatigue, ou autres indispositions, des plus gros, le Stade de Reims s'en est fait une spécialité depuis son retour en Ligue 1. Cette saison, le collectif huilé de David Guion matérialise ça notamment par de belles prestations à l'extérieur. Après avoir gagné à Marseille en ouverture du championnat, ou encore à Paris il y a 10 jours (les deux fois 2-0), les Champenois sont allés prendre trois nouveaux points à Rennes (0-1), émoussé par la Ligue Europa et qui ne méritait pas beaucoup mieux.

Les Rémois ont eu pléthore d'occasions au cours de la première période, et si Edouard Mendy (blessé) n'a pas pu retrouver ses anciens partenaires, les Bretons n'ont pas eu à le regretter, car son remplaçant Romain Salin a d'abord maintenu à flot son équipe en sortant d'innombrables parades décisives. Le pauvre gardien a été littéralement abandonné par sa défense, mais Reims n'a pas réussi à en profiter dans un premier temps. Jusqu'au but de Boulaye Dia dès le retour des vestiaires, amplement mérité donc.

Niang: "On n'est même pas en crise"

"On avait battu le PSG, mais après il y avait cette défaite contre Dijon qui faisait tache, rappelle l'attaquant sur beIN SPORTS. On avait donc à coeur de confirmer en gagnant." M'Baye Niang est beaucoup moins souriant, le regard dans le vague: "On a très mal commencé, on s'en tire bien de ne pas encaisser de but en première période. Puis on prend ce but qui fait mal, on pousse mais ça ne rentre pas... Il faut profiter de la trêve pour se remettre dedans, on ne va rien lâcher. On n'est même pas en crise, on prend des buts sur des erreurs évitables et on ne marque pas sur les nombreuses occasions qu'on se procure. Il ne faut pas se cacher, nous devons travailler et la chance tournera."

Lors des 45 premières minutes, on dénombre cinq occasions franches pour Reims, par Moussa Doumbia (4e, 18e), Donis (11e, 38e) ou Boulaye Dia (21e), lequel a donc fini par ouvrir le score en début de seconde période (49e). Les Bretons ont ensuite essayé, surtout avec cette double occasion de Bourigeaud sur le poteau, puis Raphinha sur la barre, à quelques secondes d'intervalle (55e). Hamari Traoré (56e) ou Benjamin Bourigeaud (64e) ont insisté, mais le vrai temps fort rennais a été trop court. Les joueurs de Julien Stéphan, qui occupent la 10e place, enchaînent un huitième match sans victoire toutes compétitions confondues, le sixième en L1. Et Reims, dans l'anonymat comme toujours, est un remarquable sixième à deux points du podium.