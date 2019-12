Rennes passe la seconde à Metz / L1 (J16)

Le debrief

40eme minute : étendu au sol, Alexandre Oukidja ne parvient pas à reprendre le jeu après l’ouverture du score d’Adrien Hunou. Et pour cause, Eduardo Camavinga est tombé sur le visage du gardien franco-algérien du FC Metz à la fin de l’action. Il ne reprendra pas sa place et sera remplacé par Paul Delecroix, pas vraiment serein pour sa première en Ligue 1 avec les Grenats. Le VAR aurait-il dû intervenir ? Non.

Adrien Hunou (7)

Romain Del Castillo (7)

Thomas Delaine (3)

Le Stade Rennais a appris de ses erreurs. Il y a deux journées, il était revenu de Dijon avec un zéro pointé dans tous les domaines et une bonne gueule de bois (2-1). Une piètre performance qui avait provoqué l’ire de Julien Stephan.D’abord à domicile face à Saint-Etienne (2-1), puis contre le FC Metz (0-1), qui restait pourtant sur quatre matchs nuls. Encourageants à l’extérieur à Lille (0-0) et Nîmes (1-1). Plus inquiétants à domicile contre Montpellier (2-2) et Reims (1-1).Malgré une bonne entame et quelques situations intéressantes par l’inévitable Habib Diallo, les hommes de Vincent Hognon sont retombés dans leur travers à Saint-Symphorien et ont logiquement été punis sur une contre-attaque express, conclue par Adrien Hunou.Sans pour autant se mettre à l’abri. Mais les Grenats n’avaient pas les armes ce soir pour revenir au score et sont toujours à la recherche d’une victoire depuis quasiment deux mois. Ils retombent à nouveau dans la zone rouge, en tant que barragistes (18emes) avant de se rendre ce samedi à Nice, puis d’accueillir une semaine plus tard le bolide marseillais.Les Bretons ont, eux, enfin appuyé sur l’accélérateur et remontent à la 7eme place grâce à ce premier succès hors de leurs bases depuis fin août, avec un match en retard à disputer à Nîmes. Le podium est en ligne de mire. A condition d'apprendre des erreurs du passé...Sur le côté droit, Raphinha accélère et renverse le jeu pour Romain Del Castillo, esseulé sur la gauche. Son centre à mi-hauteur est coupé au premier poteau par Adrien Hunou, qui ne laisse pas la moindre chance à Alexandre Oukidja.Mine de rien, il en est désormais à cinq réalisations en douze apparitions cette saison en Ligue 1. Sorte de neuf et demi à l’ancienne, Adrien Hunou sent les coups et aimante les ballons dans la surface de vérité. Au-delà de son efficacité, il a constamment pesé sur la défense messine par son intelligence de jeu et sa technique.Après une première saison décevante en Ligue 1 l’an dernier, Romain Del Castillo prend une autre dimension depuis plusieurs semaines et a clairement gagné la confiance de son entraîneur. Il a été le joueur offensif rennais le plus remuant et n’a cessé de provoquer sur son aile gauche. Il a justement récompensé de ses efforts par une passe décisive bien sentie pour Adrien Hunou.Préféré à Matthieu Udol sur le côté gauche de la défense, l’ex-joueur du Paris FC n’a pas été à son avantage pour son retour aux affaires, après sa blessure à la cheville survenue il y a un mois à Lille (0-0). Malgré une bonne volonté évidente, il n’a que trop rarement fait les bons choix et a perdu un nombre incalculable de ballons. De quoi relancer la hiérarchie à son poste ?Temps hivernal – Pelouse excellente: M.Abed (: Hunou (39eme) pour Rennes: Ambrose (67eme) et Delaine (78eme) pour Metz: AucuneOukidja () puis Delecroix (43eme,) - Centonze (), Sunzu (), Boye (), Delaine () - Fofana (), Cohade (cap) () puis Gakpa (72eme), Maïga () – A. Traoré (), Diallo (), N’Guette () puis Ambrose (59eme): Udol, Boulaya, A. Ndiaye et Mikautadze: V.HognonE. Mendy () – H. Traoré (), Da Silva (cap) (), Morel (), Maouassa () puis Gnagnon (83eme) - Camavinga (), Bourigeaud () – Del Castillo (), Hunou (), Raphinha () puis Tait (76eme) – Siebatcheu () puis Mb. Niang (96eme): Salin (g), Nyamsi, Léa-Siliki, Gboho et Da Cunha: J. Stephan