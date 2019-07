Rennes: Nyamsi et Da Silva prolongent

Le Stade Rennais a annoncé coup sur coup deux prolongations de contrat au sein de l'effectif professionnel dirigé par Julian Stéphan. C'est d'abord le jeune et prometteur Gerzino Nyamsi qui a rempilé, et ce jusqu'en juin 2024. "Le Stade Rennais représente beaucoup pour moi, mes débuts dans le football, c’est le club qui m’a formé. J’ai commencé ici, c’est un plaisir pour moi de prolonger et de poursuivre la belle aventure. Je remercie le président et le club pour la confiance renouvelée", a par ailleurs commenté le premier concerné.

Puis c'est l'expérimenté Damien Da Silva qui a lui paraphé un nouveau bail courant jusqu'en 2021. "Ça récompense la saison dernière et ça me booste pour celle à venir. Je suis très heureux de rester ici. Comme je l’ai toujours dit, je suis très bien dans ce club et je suis très content de prolonger l’aventure ici. Pour l’instant, tout se passe bien pour moi et je tiens à remercier le club et le président pour leur confiance. Le meilleur moyen de le faire est de le montrer sur le terrain", a déclaré l'ancien Caennais.