Rennes-Niang: "On n'est même pas en crise"

Ce dimanche, en match décalé de la 9e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a confirmé sa mauvaise passe actuelle en s'inclinant (0-1) à domicile contre le Stade de Reims. Mais pour Mbaye Niang, la situation n'est pas encore inquiétante. "On a très mal commencé, on s'en tire bien de ne pas encaisser de but en première période. Puis on prend ce but qui fait mal, on pousse mais ça ne rentre pas..., a déclaré l'international sénégalais sur beIN SPORTS après le coup de sifflet final.

Il faut profiter de la trêve pour se remettre dedans, on ne va rien lâcher. On n'est même pas en crise, on prend des buts sur des erreurs évitables et on ne marque pas sur les nombreuses occasions qu'on se procure. Il ne faut pas se cacher, nous devons travailler et la chance tournera".