Rennes-Niang: "J’ai voulu récompenser Rafinha..."

M'Baye Niang, l'international sénégalais, a été le grand artisan du réveil rennais ce dimanche face à Amiens au Roazhon Park (3-1).

Alors que son équipe était tenue en échec à la pause, le meilleur buteur du SRFC a donné l'avantage sur une Madjer (62e), avant de provoquer et d'offrir le penalty à son coéquipier Rafinha (79e).

"On avait à cœur de gagner, de se rattraper (après l’élimination en Ligue Europa), a souligné Niang au micro de beIN SPORTS. On a commencé en première mi-temps avec des difficultés. J’ai voulu récompenser Rafinha, qui fait de gros efforts pour l’équipe. (sur sa Madjer) On a fait une belle action, je l’ai fait à l’instinct, j’ai fait le meilleur geste à faire à ce moment-là et j’espère que ça va nous lancer dans une nouvelle dynamique."