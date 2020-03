Rennes - Lille : un duo qui vise la C1

Deux confrontations directes dans la course à la troisième place avaient lieu ce week-end. En battant respectivement Montpellier (5-0) et Lyon (1-0), Rennes et Lille ont pris une sérieuse option sur la course au podium. Derrière Paris et Marseille, ces deux formations vont se disputer la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Reims et Nice, les deux équipes qui suivent désormais au classement, sont relégués à huit et neuf points. Un véritable gouffre à l'entame du sprint final. Si Bretons et Nordistes ne vont plus se croiser d'ici à la fin du championnat, leurs ambitions les rapprochent. Et c'est sur la longueur que la décision se fera pour deux écuries qui possèdent un calendrier relativement favorable.

Rennes, un match référence pour voir encore plus haut ?

Rennes sort d'une large victoire sur Montpellier (5-0). Coller une manita à un adversaire direct au classement est toujours une bonne chose. Et dans ce cas, ce résultat pourrait même augurer une fin de saison encore plus belle que prévue. Les coéquipiers d'un Adrien Hunou double-buteur ce dimanche ont su rebondir après la défaite subie à Saint-Etienne en Coupe de France. Un état d'esprit irréprochable salué par Julien Stéphan qui considère que cette rencontre a une place particulière dans l'année rennaise. « C'est un match référence, le plus abouti depuis le début de la saison dans sa dimension collective. J'ai des joueurs de haut-niveau face à moi et ils sont capables de se remobiliser après une désillusion. Nous savions aussi que nous avons une magnifique troisième place à défendre au classement. Cela a reboosté tout le monde. » Une réaction qui peut laisser de la place à l'optimisme. Comme si Rennes se permettait même de viser un peu plus haut avec la mauvaise passe marseillaise. Il faut dire qu'avec un effectif fourni, de l'efficacité dans tous les domaines du jeu et une nouvelle attirance pour les épopées européennes, Rennes a tout d'un potentiel qualifié pour la C1. Mais ces ambitions vont devoir être assumées lors de dix matchs qui vont ressembler à des finales pour l'Europe. Les duels face à des Lyonnais à l'affût, un PSG qui sera certainement déjà champion et Monaco pour le compte de la dernière journée seront particulièrement importants. Car dans le sillage d'euphoriques Bretons, il y a de solides Lillois qui sont prêts à sauter sur le podium.

Lille, un prétendant qui tient son rang

Comme Rennes, Lille a un effectif qui possède de la qualité dans chaque ligne. Mais si Rennes est une demi-surprise à ce niveau-là, les Dogues étaient attendus dans le haut du classement. Le vice-champion de France en titre a été l'équipe la plus régulière parmi les candidats légitimes aux places d'honneur. Si Monaco, Saint-Etienne, Bordeaux ou Lyon n'ont pas assumé ce statut, les hommes de Christophe Galtier ont une nouvelle fois prouvé leur efficacité face à l'OL ce dimanche soir (1-0). Loïc Rémy s'est rappelé à ses plus belles heures en marquant l'unique but face à son club formateur. Son 14eme de la saison toutes compétitions confondues. Dans une forme incroyable, l'international français a parfaitement pris le relais de Victor Osimhen pour permettre au LOSC de poursuivre sur sa lancée d'un mois de février flamboyant. Depuis le 1er février, Lille a gagné six de ses sept matchs, prenant notamment le meilleur sur Rennes et donc Lyon. Sur cette période, seul Marseille, l'actuel deuxième, a su tenir tête à des Lillois qui avaient ouvert le score. Une série qui en dit long sur les ambitions lilloises. Les partenaires d'un Renato Sanches de retour à son meilleur niveau peuvent regarder vers le haut mais ils partent avec un point en moins. Une unité qu'il faudra aller chercher contre Monaco, Nice, Reims ou Montpellier. Pas une mince affaire. Mais cette course au podium semble réellement transcender ses deux principaux acteurs. Ce qui peut augurer d'un passionnant duel à distance malgré l'absence de confrontations directes.