Rennes-Lille, pas si nul…

Il y avait une certaine forme de logique à voir Rennes et Lille se partager les points (1-1), dimanche au Roazhon Park. Si les Bretons ont davantage poussé en seconde période et auraient pu arracher la victoire dans ce duel d’européens, les Dogues auraient également pu espérer mieux avant le repos et trouver l’ouverture un peu plus tôt.

Du strict point de vue comptable, ce résultat ne satisfera sans doute ni Julien Stéphan, qui voit son équipe louper l’occasion de prendre provisoirement la tête, ni Christophe Galtier, dont la formation reste clouée aux portes du top 4. Mais dans les faits, les deux trouveront du positif à retenir de ce match de la 6e journée de Ligue 1.

L’entraîneur du Losc pourra apprécier le comportement de ses joueurs qui, cinq jours après la gifle reçue à Amsterdam en Ligue des champions (3-0), ont affiché un état d’esprit conquérant. Avant d’ouvrir le score (0-1, 47e), sur un centre d’Osimhen qui a profité d’une erreur défensive de Gélin, Ikoné a par deux fois alerté Mendy (16e, 35e).

Hunou change tout

Araujo (33e) et Bamba (74e), eux aussi, sont passés tout près de tromper le gardien rennais. Des Rennais qui, à part deux belles frappes de Camavinga (9e) et Del Castillo (29e), n’ont pas montré grand-chose avant d’être menés. Ce n’est qu’une fois dos au mur, et grâce au coaching gagnant de Julien Stéphan, qu’ils ont vraiment réagi.

Ainsi Hunou a-t-il, trois minutes après son entrée en jeu, coupé de la tête un bon centre de Raphinha (1-1, 68e), pour ramener à hauteur le SRFC. Une égalisation qui est venue récompenser les efforts de son passeur brésilien (53e, 59e). Mais synonyme de troisième nul de rang pour les Rouge et Noir, après Brest (0-0) et le Celtic en Ligue Europa (1-1).