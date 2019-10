Rennes-Létang: "On a un coach d'une très grande qualité"

Après la défaite face à Reims (0-1), qui porte à huit le nombre de matches sans victoire du Stade Rennais, Olivier Létang s'est exprimé face aux médias sur la situation du club breton.

"Quand vous ne gagnez pas les matches, il y a forcément une petite crise confiance qui peut survenir. Mais j’ai parlé aux garçons de période difficile, on ne peut pas se voiler la face. Mais il faut en faire plus en termes de mentalité et d’état d’esprit", a confié le président des Rouge et Noir, rapporte Ouest-France.

"Je garde une très grande confiance et je suis convaincu qu’on va avoir ce déclic et qu’on va y arriver, a ajouté Létang. On a un coach de très grande qualité, un staff qui travaille très bien, un effectif de qualité, donc à un moment on va avoir ce déclic. Par contre, j’ai redit aux joueurs que c’était le moment où tout le club devait rester uni, solidaire, parce qu’il n’y a que tous ensemble qu’on va réussir à faire basculer les choses de notre côté. Maintenant, on est dans cette période difficile, personne ne va rien nous donner, c’est normal. Il va aussi falloir dans le club, moi le premier, qu’on regarde comment on va pouvoir aller chercher ce supplément d’âme, cette mentalité qui vont nous permettre de faire basculer les choses du bon côté."