Rennes-Létang: "Niang a un potentiel pour marquer entre 20 et 25 buts sur une saison"

Prêté cette saison par le Torino au Stade Rennais, Mbaye Niang ne retournera pas en Italie lors du mercato estival puisque les dirigeants bretons ont levé l’option d’achat non-obligatoire de 15 millions d’euros, inclue lors de son arrivée il y a un an. Auteur de 14 buts (toutes compétitions confondues) la saison dernière, l’attaquant sénégalais a rendu une belle copie. Mais pour son président Olivier Létang, l’ancien Milanais est capable de frapper encore plus fort.

"En janvier, une proposition est arrivée de Chine. Il a été tout de suite clair de lui dire: 'Non, tu vas rester avec nous, tu ne partiras pas parce que nous avons des ambitions sur la seconde partie de saison'. Il a ensuite fait une très bonne seconde partie de saison, mais nous sommes aussi persuadés qu’on doit être encore plus exigeant vis-à-vis de lui. C’est un garçon formidable, attachant, mais qui a un potentiel pour marquer entre vingt et vingt-cinq buts sur une saison" , a ainsi déclaré l’ex-dirigeant du PSG dans les colonnes de Ouest-France.