Rennes l'emporte au finish contre Bordeaux et monte sur le podium / L1 (J19)

Le debrief

L’instant T :

Il reste un peu plus d’une minute à jouer dans le temps additionnel, et les visiteurs poussent pour égaliser. Camavinga récupère un ballon devant sa surface, et, au lieu de chercher à relancer vers l’avant, protège en attendant la faute. Manquant de lucidité, un adversaire le fait trébucher. M.Léonard siffle un coup-franc permettant aux Rennais de remonter le bloc en laissant filer les dernières secondes.

Le but

Les tops et les flops

Eduardo CAMAVINGA (7)

M’Baye NIANG (6)

Adrien HUNOU (3)

La feuille de match

RENNES – BORDEAUX : 1-0

Rennes

Bordeaux

Encore convalescents en novembre (11emes avec 18 points) au terme de la 14eme journée, les Bretons avaient jusque-là réalisé un mois de décembre étincelant (4 succès en autant de rencontres de championnat), qui leur permettait de se repositionner juste en-dessous du podium. Pour ajouter une cerise sur la bûche, Julien Stéphan souhaitait passer les fêtes sur la troisième marche. Et le tacticien rennais a gagné son pari ! Malgré le terrain gorgé d’eau et labouré d’escalopes, ses protégés ont cherché à jouer vers l’avant et au sol, proposant de belles séquences collectives. A la 36eme, Hamari Traoré a combiné avec Raphinha avant de centrer vers le second poteau, où Bourigeaud a croisé une volée à rebond que Pablo a sauvé sur sa ligne. A la 71eme, Da Silva repris de la tête un coup-franc lointain de Raphinha, mais Costil est allé chercher le ballon dans le soupirail, avant que Léa-Siliki ne lui tire dessus.Entrés quelques minutes auparavant, Tait et Del Castillo ont validé le choix de leur coach, le premier lançant parfaitement le second, qui a offert sur un plateau d’argent l’ouverture du score à M’Baye Niang. Et comme sur cette pelouse il était plus dur d’attaquer que de défendre, les Bretons n’avaient plus qu’à fermer boutique en attendant le coup de sifflet final, et ces trois nouveaux points qui leur permettent de dépasser Lille !« Si on veut rester dans le haut du tableau, il faut faire des matches de haut niveau chaque week-end, » a clamé Loris Benito la veille en conférence de presse. Paulo Sousa a quant à lui insisté sur l’envie, sans laquelle on ne peut gagner un match de Ligue 1 : « Je veux voir des valeurs chez mes joueurs pour rendre fiers nos supporters. J’essaie de les éduquer, de les faire réfléchir, pour qu’ils aient la faim de remporter chaque duel ». Très déçu par le comportement de ses hommes à Brest en Coupe de la Ligue, le tacticien aquitain voulait enrayer la spirale négative de trois défaites consécutives avant la trêve. Peine perdue.Emprunté sur les passes en retrait en première période, E.Mendy leur a offert deux situations chaudes, avant de dégager un coup-franc droit sur Tchouaméni à la fin du deuxième acte, mais le milieu a raté le coche pour quelques centimètres. Et ce fut tout. La trêve ne sera pas de trop pour des Bordelais qui doivent se refaire un mental avant d’aborder la seconde partie du championnat. En attendant, ils viennent de perdre dix places en trois journées.Après avoir beaucoup poussé, Rennes ouvre le score ! Tait lève la tête et lance Del Castillo côté gauche dans le dos de Mexer. L'ancien Nîmois centre au cordeau. Dans son style caractéristique, M’Baye Niang coupe de l'intérieur, juste ce qu'il faut pour mettre le ballon hors de portée de Costil !D’entrée de jeu, il a montré qui était le patron d’un retour autoritaire sur Adli. La suite fut du même tonneau : pléthore de duels remportés au milieu et le long des lignes, qualité de conservation impressionnante, justesse de passes vers l’avant, très gros volume. Sa dix-septième bougie à peine soufflée, Camavinga est déjà le taulier du Stade Rennais et le chouchou du Roazhon Park. Il est vraiment phénoménal.Dans un match où la pelouse ne permettait que rarement de s’approcher du but, il fallait se montrer réaliste pour marquer. Sur la seule occasion qu’il a eue à se mettre sous les crampons, l’international sénégalais s’est montré chirurgical, inscrivant une nouvelle réalisation en une touche, au bout d’un appel judicieux. Précieux.Les supporters rennais ont applaudi un joueur dont ils apprécient les valeurs, mais aussi sa sortie à la 69eme. Sur le font de l’attaque, l’attaquant s’est très peu mis en évidence, alors même que ses partenaires manquaient de profondeur dans le jeu. Del Castillo, son remplaçant, s’est montré davantage en 20 minutes.Temps frais – Pelouse difficile: M.Léonard (: M.Niang (83eme) pour Rennes: Basic (31eme), Benito (47eme), Otavio (74eme) pour Bordeaux: néantE.Mendy (cap) () – H.Traoré (), Da Silva (cap) (), Morel (), M.Doumbia () – Léa-Siliki (), Bourigeaud () puis Tait (69eme), Camavinga (), Raphinha () puis Gnagnon (87eme) – M.Niang (), Hunou () puis Del Castillo (69eme): Salin (g), Nyamsi, Boey, Siebatcheu: J.StéphanCostil (cap) () – Mexer (), Koscielny (), Pablo () - Kalu (), Otavio (), Basic () puis Poundjé (87eme), Benito () puis Tchouaméni (83eme) - Adli () puis Cafu (68eme), De Préville () - Briand (: Poussin (g), Bellanova, Jovanovic, Kwateng: P.Sousa