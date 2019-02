Rennes: Le président s'exprime sur le cas Ben Arfa...

Dimanche, Hatem Ben Arfa n'a pas participé à la rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille (1-1), sanctionné pour avoir raté la mise au vert précédant la rencontre. Interrogé à ce sujet, le président du club breton a estimé qu'il fallait désormais passer à autre chose.

"Le coach et moi-même avons acté de ne pas l’aligner sur la feuille de match dimanche. Suite à cela, nous l’avons reçu ce jour afin d’évoquer avec lui les conséquences dues à son absence, explique Olivier Létang dans les colonnes de Ouest-France. Vous comprendrez aisément que ces conclusions resteront internes au club. Le dossier est désormais clos. Hatem s’est entraîné normalement ce matin et est à 100% dans le projet avec des échéances passionnantes et des challenges excitants à relever".