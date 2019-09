Rennes: Le coup de gueule de Stéphan contre l’arbitrage

Julien Stéphan ne digère pas. L’entraîneur du Stade Rennais n’a pas en effet apprécié l’arbitrage de Monsieur Schneider, dimanche, lors du déplacement à Marseille en clôture de la 8e journée de Ligue 1.

A en croire l’entraîneur rennais, l’arbitre a notamment commis deux erreurs coupables qui ont pesé lourd dans la balance. "Sur l'action précédent le corner, je pense qu'il y a faute sur Hamari Traoré, son short est tiré. Ce n'est pas signalé et les conséquences sont lourdes, a ainsi déploré le technicien breton au micro de Canal +, pointant du doigt une deuxième action litigieuse à ses yeux: Je ne peux pas non plus ne pas parler de la main de Strootman qui semble évidente et décollée. L'arbitre nous dit qu'elle n'est pas intentionnelle. Je ne savais pas que maintenant l'intentionnalité revenait en ligne de compte pour ce genre de faute... C'est dommage parce que je trouve que l'équipe a fait un match très consistant et on aurait peut-être mérité un peu plus que ce match nul."