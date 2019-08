Rennes-Grenier: "On avait bien préparé ce match"

Quinze jours après la victoire parisienne au Trophée des champions (2-1), le Stade Rennais a pris sa revanche et infligé au PSG sa première défaite de la saison sur le même score, dimanche soir en clôture de la 2e journée de Ligue 1 (2-1).

Tout sauf un hasard, à en croire Clément Grenier. "On les a joués trois fois en peu de temps. On avait bien préparé ce match. On a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif et sur l'utilisation du ballon. Au Trophée des champions, on leur avait trop laissé le ballon. Là, on a fait preuve d’une grande solidarité, même quand on a été en difficulté. On a été costauds", a apprécié le milieu de terrain du club breton au micro de Canal+.