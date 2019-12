Rennes fait craquer les Verts

Le debrief

77eme minute, Adrien Hunou hérite d’un ballon qui traîne pour perforer Saint-Etienne plein axe. Il va se présenter seul face à Ruffier, mais est rattrapé par Palencia, qui emporte tout sur son tacle et gêne l’attaquant rennais dans sa frappe. Le ballon s’envole dans les tribunes et Eric Wattellier, après avoir consulté ses assistants vidéo, choisit de ne pas accorder de penalty. Et pourtant, ça n’aurait pas été un scandale, loin de là.

Rennes ne l’a pas volée. Après avoir passé toute la seconde période à pousser pour faire céder le bloc stéphanois, les Bretons ont arraché la victoire dans le temps additionnel contre l’ASSE ce dimanche (2-1). Un but de Damien Da Silva sur corner a offert un succès mérité aux Rennais, qui remontent tout en haut de la deuxième moitié du classement (11emes). Les Stéphanois, qui ont concédé leur première défaite sous Claude Puel et bouclent cette semaine sans avoir gagné un seul de leurs trois matchs, se retrouvent eux 9emes, avec un seul point d’avance sur leurs bourreaux du jour. Rien d’inquiétant pour les Verts, qui ne sont qu’à deux points d’Angers et du podium. Mais ils devront montrer autre chose pour prétendre se mêler durablement à la course aux places européennes cette saison en L1.Corner sur la droite pour Saint-Etienne. Boudebouz le tire sortant et Bouanga coupe la trajectoire pour placer une tête décroisée. E.Mendy se détend sur sa gauche pour repousser, directement sur Diony, qui pousse le ballon au fond d’une volée piquée.Après un beau une-deux aérien avec Hunou, Del Castillo repique dans l’axe. Il lance Raphinha, oublié par la défense des Verts et qui se présente seul face à Ruffier. L’attaquant rennais conclut avec sang-froid d’un petit ballon piqué au-dessus du gardien stéphanois.Dernier corner du match pour Rennes. De la droite, Bourigeaud le tire sortant et trouve la tête de D.Da Silva, absolument seul au second poteau. La reprise puissante de l’ancien Caennais passe entre Trauco et Ruffier pour donner la victoire aux Bretons.Virevoltant sur les côtés, occupant les deux couloirs par intermittence au gré de ses permutations avec Raphinha, Romain Del Castillo a fait mal à la défense stéphanoise par ses débordements. Une de ses inspirations techniques a abouti à l’égalisation rennaise et il aurait mérité de finir avec plus qu’une passe décisive. Une prestation solide pour l’ancien Lyonnais.Passé le temps de l’éblouissement, Eduardo Camavinga continue toutefois de mettre Rennes dans le bon sens. Le néo-international Espoirs a accompli un énorme travail à la récupération et a réussi des percées plein axe qui ont fendu le bloc stéphanois. Face à un milieu comme celui des Verts, ce n’est pas une mince affaire.Préservé en Ligue Europa dans la semaine, Mbaye Niang n’en a pas vraiment profité. L’attaquant breton a très peu pesé à la pointe de l’attaque, en dépit d’une entame intéressante, et a montré une attitude désinvolte qui a crispé par moments le public du Roazhon Park. Une petite heure et puis s’en va pour l’ancien du Milan AC.Temps chaud – Pelouse excellente: M.Wattellier (: Raphinha (25eme) pour Rennes - Diony (20eme) pour Saint-Etienne: M.Niang (40eme) pour Rennes – Youssouf (29eme), Kolodziejczak (69eme) et Palencia (83eme) pour Saint-Etienne: AucuneE.Mendy () – H.Traoré (), D.Da Silva (cap) (), Morel (), Maouassa () – Del Castillo (), Bourigeaud (), Camavinga () puis Léa-Siliki (72eme), Raphinha () - Hunou (), M.Niang () puis Siebatcheu (62eme): Salin (g), Nyamsi, Gnagnon, Tait, Da Cunha: J.StéphanRuffier () – Moukoudi (), Lo.Perrin (cap) () puis W.Fofana (46eme /), Kolodziejczak () - Palencia (), Youssouf (), M’Vila (), Trauco () - Boudebouz () - Diony () puis Ma.Camara (81eme), Bouanga () puis Nordin (60eme): J.Moulin (g), G.Silva, Benkhedim, Beric: C.Puel