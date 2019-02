Rennes et l'OM trop justes

Ils ne pouvaient peut-être pas faire mieux... Dimanche, en match décalé de la 26e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a concédé le match nul (1-1) face à l'Olympique de Marseille, au terme d'un duel engagé et rythmé qui aura vu chacun des deux protagonistes se montrer à son avantage sur une période différente. La première, largement à l'avantage des locaux, avait permis à Benjamin André de débloquer la situation de la tête (7e), bien aidé par Mario Balotelli sur le coup, alors que la seconde, à mettre au crédit d'Olympiens bien plus entreprenants, a été marquée par l'égalisation de Valère Germain.

Rudi Garcia attendait lui sans doute bien plus de la part de son équipe lors des 45 premières minutes, d'autant qu'il avait pris la décision d'aligner le onze de départ qui était à venu à bout d'Amiens (2-0) lors de la précédente levée. Ainsi, Luiz Gustavo et Dimitri Payet n'ont toujours pas retrouvé les faveurs du technicien français, Valère Germain étant associé à Mario Balotelli en attaque, alors que Lucas Ocampos et Florian Thauvin entouraient Morgan Sanson et Maxime Lopez. Adil Rami, remis de sa blessure, était lui aussi invité à prendre place sur le banc de touche. Malgré cette constance censée surfer sur la dynamique de trois succès de rang, l'OM se fait manger par l'entame de Bretons encore euphoriques après leur belle qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa au détriment du Betis Séville. A cet instant, les jambes rennaises ne sont pas encore lourdes, et l'entrejeu du SRFC domine complètement son sujet, porté de surcroît par l'ouverture du score rapide de Benjamin André (7e).

Ce sera bien plus compliqué pour les chouchous du Roazhon Park en seconde période. L'Olympique de Marseille se montre bien plus sérieux et agressif dans les duels, et c'est Valère Germain qui trouve la faille, de la tête lui aussi (56e). L'ancien Niçois ou Monégasque n'avait plus été à pareille fête en Ligue 1 depuis la 7e journée et la réception du Racing Club de Strasbourg (3-2). C'est donc une délivrance pour le fils de l'ancien international Bruno, même s'il lui aura fallu quelques instants pour réaliser ce lui arrivait après un choc de tête contre Damien Da Silva sur l'action décisive. Malgré quelques tentatives de part et d'autre, Tomas Koubek et Steve Mandanda veilleront au grain. Fort heureusement pour ce dernier, dans les dernières secondes de la rencontre, Jordan Amavi s'est lui sacrifié en position de dernier défenseur pour stopper Adrien Hunou qui filait au but. Qu'est-ce qu'un carton rouge lorsqu'il s'agit de sauver un point et de préserver une invincibilité ?